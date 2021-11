Im Video: "Fall von Intransparenz“ – Rafati kritisiert DFB nach Videobeweis-Wirbel

In einer offiziellen Mitteilung hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mehrere Fehler im Zusammenhang mit dem Videobeweis in der Bundesliga und 2. Liga eingeräumt. Allen voran ging es um die Elfmeter-Szene beim Zweitliga-Spiel am Samstagabend: In der Nachspielzeit bekam Werder Bremen gegen Schalke 04 einen Elfmeter zugesprochen, der zum 1:1 führte, nachdem Schiedsrichter Tobias Stieler auf Hinweis des Videoassistenten die Aktion in der Review Area anschaute - und letztlich die falsche Entscheidung traf.