Offiziell: Investor Lars Windhorst steigt mit 125 Millionen Euro bei Hertha BSC ein

Warmer Geldregen für Hertha BSC ! Hertha-Manager Michael Preetz könnte bald Transfers in ganz anderen Sphären als bisher in Angriff nehmen: Investor Lars Windhorst erwirbt über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor, ehemals Sapinda, 37,5 Prozent der Anteile am Hauptstadtklub Hertha BSC. Der Verein hat den Deal inzwischen bestätigt.

Hertha-Sportchef Preetz: "Zusammenarbeit richtungsweisend für unseren Verein"

"Ich bin stolz und glücklich, dass sich unsere kontinuierliche Arbeit bei Hertha BSC bereits so zeitnah nach dem Rückkauf der KKR-Anteile bezahlt gemacht hat. Das Ergebnis ist auch ein großer Verdienst der sehr vertrauensvollen und professionellen Gespräche mit Tennor. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen beteiligten Herthanern und unseren externen Beratern", wird Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller in der offiziellen Stellungnahme zitiert.

Das ist Investor Lars Windhorst

Windhorst nahm seine wirtschaftlichen Tätigkeiten bereits als Jugendlicher in den 1990er-Jahren auf und galt damals als "Wunderkind". Mit der Investmentgruppe Sapinda, die im Mai in Tennor umbenannt wurde, ist der 42-Jährige weltweit an zahlreichen Unternehmen beteiligt, darunter beispielsweise die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Zudem erwarb der Unternehmer im Juni 2019 das als sanierungsbedürftig geltende Ihme-Zentrum in Hannover.