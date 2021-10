Investor Windhorst kritisiert Hertha BSC nach Indiskretionen zum Schmidt-Abschied

Windhorst beließ es aber nicht dabei, sondern kritisierte auch die Umstände des Abgangs. Denn vor der offiziellen Verkündung durch den Verein am Dienstagnachmittag hatte bereits der Tagesspiegel über den Abschied berichtet. "Gerade erst habe ich mit Carsten Schmidt telefoniert. Wir beide waren bestürzt darüber, dass vorab wieder Dinge an die Öffentlichkeit gebracht wurden, die vertraulich waren", schrieb Windhorst. Schon am Wochenende hatte er sich eine andere Kommunikation mit dem Verein gewünscht.