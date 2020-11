"Große Anstrengungen": IOC-Chef Bach drängt vor Olympia auf Corona-Impfungen bei Sportlern und Fans

IOC-Präsident Thomas Bach drängt auf eine möglichst umfassende Corona-Impfung von Athleten und Zuschauern für die auf 2021 verlegten Sommerspiele in Tokio. Das Internationale Olympische Komitee werde „große Anstrengungen“ unternehmen, damit möglichst viele Teilnehmer und Fans vor der Reise nach Japan im nächsten Jahr gegen das Coronavirus geimpft sein werden, sagte Bach am Montag bei seinem Besuch in der Gastgeber-Stadt. „Wir machen das aus Respekt vor dem japanischen Volk. Sie sollen sicher sein, dass alles getan wird, um sichere Spiele in Tokio ausrichten zu können“, erklärte der IOC-Chef.

