Nach IOC-Forderung: Russisches Olympisches Komitee widerspricht einem Ausschluss

Das russische Olympische Komitee (ROC) hat die Forderung des IOC nach einem Ausschluss von russischen und belarussischen Sportlern und Funktionären von internationalen Wettbewerben scharf kritisiert. "Die heutige Entscheidung unserer Kollegen vom Internationalen Olympischen Komitee widerspricht unserer Meinung nach sowohl den Regelwerken des IOC und vor allem der Charta als auch dem Geist der olympischen Bewegung , die vereinen und nicht spalten sollte, insbesondere wenn es um die Athleten und die Gleichheit der Teilnehmer an der olympischen Bewegung geht“, sagte ROC-Präsident Stanislaw Posdnjakow laut einer Mitteilung vom Montag.

Zuvor hatte das IOC den Ausschluss als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine empfohlen. Belarus gilt als Verbündeter Russlands. Zudem hatte das IOC Kremlchef Wladimir Putin und weiteren russischen Spitzenpolitikern die ihnen in der Vergangenheit verliehenen olympischen Orden in Gold aberkannt.