IOC-Präsident Thomas Bach vor Olympia-Abschlussfeier: Tokio-Spiele waren "sehr erfolgreiche"

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Sommerspiele in Tokio als "sehr erfolgreiche Olympische Spiele" bewertet. "Einige hatten vorher bereits von Geisterspielen gesprochen. Wir haben das Gegenteil gesehen. Die Athleten haben diesen Spielen Seele gegeben", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag bei der 138. IOC-Session in Tokio.

