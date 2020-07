IOC-Präsident Bach erinnert an Olympia-Boykott 1980 - Nationen "von Egoismus getrieben"

Heute vor 40 Jahren wurden die Olympischen Spiele 1980 in Moskau eröffnet. Das Besondere: Zahlreiche Länder, darunter die USA, Deutschland oder Großbritannien, boykottierten die Spiele in der damaligen Sowjetunion. Diese Erfahrung ist IOC-Präsident Thomas Bach noch in lebhafter Erinnerung. "Die Erfahrung von 1980 prägt mich bis heute“, sagte der 66-Jährige, der am Freitag verkündet hatte, eine zweite Amtszeit an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees anzustreben, der Welt am Sonntag. Als Reaktion auf den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan hatten vor 40 Jahren 42 Länder ihre Teilnahme an dem Großereignis abgesagt - auch die Bundesrepublik Deutschland.