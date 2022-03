IPC revidiert Entscheidung: Russland und Belarus nun doch von Paralympics ausgeschlossen

Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Krieges nun doch nicht an den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Donnerstag bekannt und revidierte damit seine Entscheidung vom Vortag. Anzeige

Nach einer eigens einberufenen Sitzung hat der Vorstand des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) beschlossen, die Meldungen der Athleten des RPC und des NPC Belarus für die Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking abzulehnen. Das bedeutet, "dass Para-Athleten aus diesen beiden Ländern nicht mehr an den Spielen teilnehmen dürfen, die am 4. März 2022 eröffnet werden", heißt es in der offiziellen Mitteilung des IPC.