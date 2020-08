Iraklis Hellas hat den Aufstieg im Visier: "Das Maximale aus der Saison herausholen"

Alles neu macht die Corona-Krise, nicht zuletzt für die Fußballer des SV Iraklis Hellas, die in der Bezirksliga 7 auf drei Stadtteams und vier Vereine aus dem Südwesten Hannovers treffen. „Das ist eine sehr interessante Konstellation“, sagt Trainer Patrick Lang. „Damit haben wir so in der Art nicht gerechnet.“ Auch wenn die Gegner eine Unbekannte darstellen, ist dem Coach der Griechen eines bewusst: Die ersten Spieltage zu verschlafen, könne sich kein Team, das oben angreifen will, erlauben. „Ich finde den Modus sehr gut. Es hat für uns einen großen Reiz, dass man sich praktisch keine Ausrutscher erlauben kann“, sagt er.

Das sind die Bilder der Saison 2019/20 in Hannovers Amateurfußball Gehrdens Sascha Romaus sieht das Spiel vor lauter Bällen nicht. ©

"Ich muss sie nicht im Ansatz motivieren“ Zuletzt spielten die Hainholzer eine eher enttäuschende Runde. Wurden sie als Absteiger als einer der Titelkandidaten gehandelt, landeten sie nur auf dem fünften Platz. Besonders der Saisonstart verlief nicht so, wie es sich die Verantwortlichen erhofft haben. Deshalb trennten sich die Griechen schon nach siebten Spieltagen von Trainer Oliver Geick – Lang übernahm und brachte etwas Konstanz in die Leistungen. Der Angriff auf die oberen Tabellenplätze gelang dennoch nicht. Insbesondere im Sturm haperte es gewaltig. Nun will Lang mit seinem Team „das Maximale aus der Saison herausholen“. Ein konkretes Ziel nennt er nicht, jedoch dürfte die Aufstiegsrunde das Minimalziel sein. Besonders eine Erkenntnis zum Vorbereitungsstart am 22. Juli stimmt Lang optimistisch. Anders als in den vergangenen Jahren durfte sich der Coach über eine außerordentlich gute Trainingsbeteiligung freuen. „Momentan könnte mein Job nicht einfacher sein“, sagt Lang. „Nach der langen Corona-Pause haben alle Spieler Bock, wieder zu kicken. Ich muss sie nicht im Ansatz motivieren.“