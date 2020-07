Mehr als nur ein Unternehmen: Iraklis-Rückkehrer Elvis Mputu eröffnet Afro-Friseursalon in Hannover

Wenn Elvis Mputu den Ball am Fuß hat, fühlt er sich immer noch am wohlsten. Ob in Vahrenheide auf dem Boker oder auf den Sportplätzen der Region, Fußball ist seine Leidenschaft. Dass er sich mal in der Friseurbranche selbstständig machen würde, hätte der 28-jährige Hannoveraner nie gedacht. „Ich wollte immer irgendetwas Selbstständiges machen“, sagt er. „Aber eigentlich ist Sport voll mein Ding, in Kombination mit sozialer Arbeit. Sich da etwas aufzubauen, ist aber schwierig.“ Stattdessen hat Mputu mitten in der Corona-Pandemie seinen eigenen Afro-Friseursalon eröffnet, „den ersten großen Salon in Hannover“, betont er stolz.