Irgendwas ist immer: Warum RB Leipzig bei PSG keine Punkte holen konnte

Paris. Dienstagabend, Abpfiff im Prinzenparkstadion. PSG – von der Muse, Messi und mehreren Glücksgöttinnen geküsst – gewinnt 3:2 (1:1) gegen RB . Das Ergebnis hat mit dem Spielverlauf nichts zu tun. Die Roten Bullen haben das Superstar-Ensemble und die 48.000 Fans tief beeindruckt. Mit RB-Fußball. Balljagd, Balleroberungen, schnellem Spiel in die Spitze, Top-Chancen, zwei Toren.

Eine Top-Leistung aus der Kalten. Ein emotionaler Vortrag mit dem Rücken zur kalten Waschbetonwand. War das die Wende zum Guten? Haben Trainerteam und Spieler endlich intus, was sie aneinander haben und wie sie sich gegenseitig beglücken?

DURCHKLICKEN: Einige Bilder vom RB-Gastspiel in Paris

Hoher Besuch: Frankreichs Ex-Premier Nicolas Sarkozy, 66, und sein Sohn werden in der RB -Kabine vorstellig. Sarkozy mag Christopher Nkunku , sagt dem französischen RB-Künstler, dass er sein Lieblingsspieler sei. Nur gucken, Monsieur Sarkozy, nicht anfassen.

Gründe für die Niederlage

Weil den Roten Bullen wieder mal Fortune fehlt. Glückliche Momente? Ja, im Breisgau, beim SC Freiburg . Ansonsten geht bisher schief, was schief gehen kann, setzt es auch in der Stadt der Liebe unverdiente Hiebe.

Trotz null Punkten: So kann RB Leipzig doch noch europäisch überwintern

Weil man die Leistung von Schiedsrichter Marco Guida mit einem französischen „problème de vue“ beschreiben kann – veritabler Knick in der Optik.

Weil bei den Parisern Kylian Mbappé kickt, der beste und gerissenste Stürmer der Welt. Und auch ein gewisser Lionel Messi . Dass Leo für einen Verein spielt, der nicht FC Barcelona heißt, ist gewöhnungsbedürftig. Weshalb hat er seinem klammen Herzensclub nicht in Form eines Subbotniks geholfen und für umme weiter bei Barça gespielt? Wo doch eh kein Platz mehr im begehbaren Geldschrank des Argentiniers ist. Mbappé trifft gegen RB einmal, Messi zweimal. Die gute, alte L’Équipe titelt am Tag danach: „Sauve par ses Artists“ – von ihren Artisten gerettet.

Pluspunkte

Angeliños Wiedergeburt: Der kleine Spanier brachte zuletzt kleine Leistungen. In Paris zeigt er, dass er nicht nur schöne Haare hat. Zwei Traum-Vorlagen und einiges mehr. Auffällig gut und effizient spielt auch André Silva . Darf und muss in dieser Form wiederkommen.

Kontra

Die Knackpunkte: Vorm Pariser 1:0 durch Mbappé lässt Messi André Silva über die Klinge springen. Schiri Guida denkt sich, dass nicht sein kann, was nicht sein darf und gibt das Tor. Beim Zweikampf zwischen Mo Simakan und Mbappé deutet er sofort wild auf den Punkt und kann eingedenk der ausladenden Geste froh sein, dass kein Flugzeug zur Landung ansetzt. Messi lupft zum Pariser 3:2 ins Netz. Als sich ein PSG-Profi in Torhüter-Manier in einen Silva-Schuss wirft, erkennt Guida messerscharf: kein strafbares Handspiel.