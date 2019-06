Triathlet Frodeno zum dritten Mal Ironman-Europameister - Kienle Zweiter mit Scherbe im Fuß

Jan Frodeno ist zum dritten Mal Ironman-Europameister. Der 37-Jährige erreichte am Sonntag in Frankfurt nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 185 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen als Erster das Ziel. Damit hat er seine Ambitionen auf den WM-Triumph im Oktober auf Hawaii eindrucksvoll untermauert. „Das war eines meiner schönsten Rennen, aber am Ende auch ein wirklich harter Kampf“, sagte der von den Strapazen sichtlich gezeichnete Frodeno. „Ich bin happy, aber auch total erschöpft.“ Bei Temperaturen von knapp 40 Grad machte Sebastian Kienle als Zweiter den Doppelerfolg für die deutschen Triathleten perfekt.