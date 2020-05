"Einige werden mich für verrückt erklären": Raimund Schultz plant Solo-Ironman

Für die 3,8 Kilometer Schwimmen wird Raimund Schultz in die Ricklinger Kiesteiche gehen. Einen Marathon in und um Hannover ist der 67-Jährige erst im April gelaufen, die Strecke wird er diesmal aufteilen. Aber die 180 Kilometer auf dem Fahrrad, an denen tüftelt der Ausdauersportler noch...

"Ich mache das auf jeden Fall"

Weil der Ironman Hawaii im Oktober wegen Corona verschoben worden ist, veranstaltet der stählerne Schultz seinen eigenen Solo-Wettbewerb. „Ich mache das auf jeden Fall. Einige werden mich für verrückt erklären, aber das tun sie ja ohnehin“, sagt der Ricklinger lachend. Am letzten Sonntag im Juni oder am ersten im Juli soll es losgehen, je nach Wetterlage.

Auf seinen 50. Ironman wollte Schultz in diesem Jahr kommen, dann machte die Covid-19-Pandemie einen Strich durch die Planungen. Wenn er nun sein privates Rennen bewältigt und Frankfurt Ende September über die Bühne gehen kann, wäre dieses Ziel doch noch erreicht. Und siegt der gelernte Büromaschinenmechaniker bei der EM am Main, wäre er im Februar 2021 sogar auf Hawaii dabei.