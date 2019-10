Ironman-Sieger Jan Frodeno: So verteidigt er sein Engagement im Bahrain-Team

Triathlon-Superstar Jan Frodeno hat sein Engagement beim Ausdauerteam aus dem Königreich Bahrain erklärt und gerechtfertigt. Es sei auch für ihn immer so eine „prekäre Situation“, sagte der dreimalige Ironman-Weltmeister am Samstag im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Ich stimme da nicht mit allem überein, ganz und gar nicht, was da politisch passiert. Dennoch bin ich der Meinung, dass die aktive Rolle dort mehr bringt als mit dem Finger drauf zu zeigen“, erklärte der 38-Jährige.