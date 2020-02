Irre Aufholjagd: Recken holen nach starkem Schlussspurt Punkt in Magdeburg

Es ist eine Timo-Kastening-Gala gewesen beim SC Magdeburg. Die Recken punkteten im Topspiel beim SCM, weil Hannovers Nationalspieler in großartiger Form war und 13 Treffer erzielte. Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf erreichten im Spitzenspiel in der ausverkauften Getec-Arena noch ein 30:30 (13:16) nach 24:30-Rückstand. „Eine unheimlich geile Aufholjagd war das“, sagte Kastening überglücklich. „Unser Vorteil war wohl, dass Magdeburg das Spiel im Kopf schon gewonnen hatte.“

Kastening gleicht in Schlussminute aus

Nach dem Wechsel begann Domenico Ebner im TSV-Tor und führte sich mit einer Parade ein. Die Recken kamen jedoch nicht heran. Die Aktionen war oft ungenau, es passte wenig zusammen. Bis auf 18:25 und 19:26 fielen die Recken zurück. „Da dachte ich nicht, dass wir noch zurückkommen“, räumte Sportchef Sven-Sören Christophersen ein.

Die sehr lauten Fans stimmten prompt das Magdeburger Kultlied an: „Ist denn die Elbe immer noch dieselbe?“ Als Kastening in der nächsten Szene per Strafwurf scheiterte, hatte die Elbe in ihrem Flussbett scheinbar Ruhe.

Doch die scheinbar besiegten Recken gaben nicht auf, Ebner parierte mehrfach stark und vorne war Kastening genial. Er fing Bälle ab und lief Gegenstöße. Hannover nutzte eine doppelte Überzahl zu zwei Würfen ins leere Tor. „Das war der Knackpunkt, in den letzten Minuten haben wir gar nicht mehr verteidigt und vorne fehlte uns die Traute“, sagte SCM-Trainer Bennet Weigert. Plötzlich stand es 28:30 (57.), dann klaute Kastening einen weiteren Ball ab und glich in der Schlussminute per Siebenmeter aus. „Wir hatten in der ersten Halbzeit große Probleme in Abwehr und Angriff. Die Überzahl mit zwei Mann mehr war dann entscheidend. Dieser Punkt ist sehr gut für uns“, sagte TSV-Coach Carlos Ortega sichtlich erleichtert und abgekämpft.