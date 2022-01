Irre BVB-Schlussphase gegen Eintracht Frankfurt: Bellingham und Dahoud drehen Zwei-Tore-Rückstand

Aus 0:2 mach 3:2: Dank eines irren Schlussspurts hat Borussia Dortmund den Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose siegte dank Treffer von Thorgan Hazard (71.), Jude Bellingham (86.) und Mahmoud Dahoud (89.) nach klarem 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2. Zwei Treffer von Rafael Borré (15., 24.) genügten nicht, um den Deutsche-Bank-Park als Sieger zu verlassen. Der BVB zeigte vor allem zum Spielende hin eine Top-Leistung und legte die richtige Mentalität an den Tag. Anzeige

Die Dortmunder hatten sich vor der Partie viel vorgenommen. Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl sprach am Sky-Mikro von Wiedergutmachung für den miesen Dezember (vier Ligaspiele, ein Sieg). Die Niederlage des FC Bayern am Freitag (1:2 gegen Borussia Mönchengladbach) hatte für zusätzliche Motivation gesorgt. Und die Mannschaft konnte sie umsetzen. Durch den Last-Minute-Sieg liegt der BVB in der Tabelle nur noch sechs Punkte hinter dem Herbstmeister. Frankfurt verpasste durch die Pleite dagegen den Sprung auf einen Europa-League-Platz.

Der BVB, der unter anderem wieder auf die zuletzt ausgefallen Stars Mats Hummels, Gregor Kobel und Raphael Guerreiro setzte, bestimmte gegen Frankfurt die ersten zehn Minuten nach Belieben und hatte durch Thomas Meunier (2.) auch die Riesen-Chance auf den frühen Führungstreffer. Den Flachschuss aus spitzem Winkel parierte Frankfurt-Keeper Kevin Trapp jedoch stark. Danach kam es plötzlich zum Bruch im Dortmunder Spiel. Der BVB wirkte verunsichert und geradezu ängstlich. Der erste Gegentreffer nach Direktabnahme durch Borré (15.) war die Folge.

Zu allem Überfluss patzte vor dem Treffer zum 0:2 auch noch der absolute BVB-Leistungsträger der letzten Monate: Nach einem Pass-Versuch von Daichi Kamada im Strafraum vertändelte Marco Reus den Ball knapp vor dem eigenen Fünfmeterraum - und der lauernde Borré (24.) schob eiskalt ein. Danach verwalteten die Gastgeber den Vorsprung bis zum Pausenpfiff. Rückkehrer Hummels per Kopf und Donyell Malen per Schuss an den Pfosten hatten allerdings kurz vor der Pause noch Chancen auf den Anschlusstreffer (45.+2).