Irre: Kreisklassen-Stürmer Georg Bolgert schießt acht Tore beim 8:1

Der eine hatte Zeit und Lust, die anderen mussten drunter leiden. Für die DJK Wolfsburg setzte es am Sonntag im Kreispokal eine 1:8-Abfuhr beim VfB Fallersleben II. Alle, wirklich alle, VfB-Tore erzielte Georg Bolgert. Der langjährige Bezirksliga-Stürmer war hinterher beinahe zerknirscht, meinte: "Das schaffe ich wohl bestimmt nicht mehr, und das darf ich eigentlich auch nicht mehr machen. Ich habe mich auch bei allen meinen Sturmkollegen entschuldigt, dass ich keinen aufgelegt habe." Da es sein Debüt in diesem Team war, ist allerdings ohnehin ein Einstand fällig. Bolgert: "Bei diesem Abend-Spiel machte es keinen Sinn, nun werde ich mir etwas einfallen lassen."

"Als Passgeber bin ich nicht so gut"

Was Vorlagen für die Kollegen angeht, so meint er: "Ich habe es versucht, zwei-, dreimal, nur leider bin ich als Passgeber nicht so gut." Er würde sich auch nicht einmal als guten Fußballer bezeichnen. Er bevorzugt es geradlinig, weil er Riecher und Schnelligkeit hat.

Für die DJK war es Pech, dass Bolgert Lust und Zeit hatte zu spielen. Der 32-Jährige will kürzertreten. "Ich arbeite in drei Schichten, habe einen vierjährigen Sohn, kann nicht so viel trainieren. Dann bin ich in der Ersten natürlich nicht erste Wahl, in der Spätschicht-Woche kann ich gar nicht trainieren, dann ist klar, dass ich höchstens Ersatz bin. Und dafür dann sonntags bis in den Raum Gifhorn fahren, vielleicht nur für eine Einwechslung. Das muss ich nicht haben."