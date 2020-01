Irre Zidane-Serie hält: Real Madrid gewinnt Supercup-Finale gegen Atlético nach Elfmeterschießen

Wenn Jürgen Klopp "The Normal One" und José Mourinho "The Special One" sind - dann ist Zinedine Zidane ab sofort "The Final One". Der Coach von Real Madrid bleibt auch im neunten Endspiel seiner Trainer-Karriere bei den Königlichen ungeschlagen - und setzt somit seine irre Titel-Serie fort. Am Sonntagabend setzte sich Real im Stadtderby gegen Atlético im saudi-arabischen Dschidda mit 4:1 nach Elfmeterschießen durch - und sicherte sich so den ersten Titel seit der Rückkehr Zidanes im März 2019. Im Mai 2018 war Zidane nach Gewinn des dritten Champions-League-Titels in Folge überraschend zurückgetreten