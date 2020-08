Irres Tor von der Seitenauslinie: Gifhorn verkauft sich beim 2:4 gegen Wolfsburgs U23 gut

Für die einen war es der erste Test des Sommers, für die anderen die Generalprobe vor dem Halbfinal-Knaller des Niedersachsen-Pokals in Spelle. Und was die Teams des VfL Wolfsburg II und des MTV Gifhorn da am Samstag in der Mittagshitze des VfL-Stadions zeigten, war durchaus sehenswert. 4:2 (1:2) gewann die U23 des Bundesligisten die Partie am Ende standesgemäß. Für den spektakulärsten Moment des Tages aber sorgte ein Gifhorner - mit einem der sensationellsten Tore, das das traditionsreiche Rasenviereck am Elsterweg in den letzten Jahren gesehen hat.

Malte Leese hat es erzielt, Angreifer, 26 Jahre alt, seit einem Jahr wieder beim MTV. Aus einem Zweikampf an der Seitenauslinie (!) heraus schoss er einfach mal direkt aufs Tor, gut 40 Meter musste der Ball zurücklegen, Timing, Drall, und Schussstärke passten perfekt, der Ball ging direkt neben dem kurzen Pfosten rein. Es war der Treffer zum 0:2 und er stellte sogar Mario Petrys starken Hammerschuss in den Winkel zum 0:1 in den spärlich vorhandenen Schatten.