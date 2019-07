Irres Video: Frankfurt-Präsident Peter Fischer gibt Eintracht-Fans Geld für Bier aus

Es läuft die Europa-League-Qualifikation zwischen dem FC Flora Tallinn und Eintracht Frankfurt in Estland (2:1) - plötzlich sind im Frankfurt-Fanblock laute "Peter gibt einen aus"-Sprechchöre zu hören. Und tatsächlich: Wie ein Video, das auf Reddit kursiert, zeigt, hat Eintracht-Präsident Peter Fischer tatsächlich "einen ausgegeben" - und mehrere hundert Euro an die Frankfurt-Fans in Estland verteilt. Hier könnt ihr euch das Fischer-Video ansehen!

Für Bier: Eintracht-Präsident Fischer verteilt sogar zu viel Geld an die Fans

Ein irres Video: Fischer (seit August 2000 Präsident von Eintracht Frankfurt) scheint erst sein Bier an die jubelnden Fans abzugeben - dann holt der 63-Jährige plötzlich sein Portmonee aus der Tasche. Mehrere 100 Euro finden neue Besitzer. Die in die estnische Hauptstadt mitgereisten Fans sollten sich davon Bier kaufen. Eine Aktion, die bei den Anhängern der Hessen natürlich gut ankommt. Am Ende war es dann schließlich sogar noch zu viel Geld, das Fischer verteilt hatte. Zu sehen ist, wie ein Fan einen der 100-Euro-Scheine wieder an den Frankfurt-Präsidenten zurückgibt.

Fischer kommt bei den Fans von Eintracht Frankfurt schon immer gut an, wurde erst im Januar 2018 mit 99 Prozent aller Stimmen für die nächsten vier Jahre am Amt bestätigt. Zuletzt sorgte der Frankfurt-Präsident mit einigen Aussagen aber auch für Ärger. So hatte Fischer in der vergangenen Saison einem Interview einen Tag vor dem Europa-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk gesagt: "Wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen. Und zwar so, dass Ihr kaputtgeht, weil Ihr viel zu viel Licht habt, und deshalb wird das Spiel vielleicht ein bisschen neblig für Euch." Die Äußerungen hatten zu einer Durchsuchungsaktion der Polizei geführt, um die Stadionbereiche nach Pyrotechnik abzusuchen. Dabei wurde eine Choreografie der Frankfurter zerstört.

