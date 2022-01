Irritationen, Planung, weiteres Vorgehen: Kehl erklärt das BVB-Dilemma im Poker um Haaland

Da die Debatte um die Zukunft von Erling Haaland durch ein brisantes Interview des norwegischen Nationalspielers weiter an Fahrt aufnimmt, hat Sebastian Kehl das Dilemma von Borussia Dortmund erklärt. Dabei gab der BVB-Lizenzspielerchef Einblicke in das Verhältnis des Vereins zu seinem Superstar - und verdeutlichte zudem, dass der DFB-Pokalsieger einen Verbleib des Torjägers trotz der jüngsten Entwicklungen weiterhin nicht abgeschrieben hat. Zum größten Problem der Dortmunder im Poker um den Stürmer dürfte die zeitliche Komponente werden. Anzeige

"Erling ist eine extreme Persönlichkeit in diesem Verein geworden. Weil er so wichtig für uns geworden ist, muss für uns ab einem gewissen Punkt eine Planungssicherheit herrschen", sagte Kehl am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1. Dies werde man mit Haaland-Berater Mino Raiola "besprechen müssen". Man müsse bei "so einem wichtigen Spieler im Kader" wissen, ob er bleiben oder gehen werde. "Wie soll ich denn bitte meine Kaderplanung vorantreiben und wie sollen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Erling Haaland ersetzen könnten, wenn wir nicht ab einem gewissen Zeitpunkt eine Tendenz mitbekommen", sagte der frühere Nationalspieler: "Das ist legitim." Es gebe "keine Deadline" und "kein Ultimatum". Man habe "sicher noch den einen oder anderen Tag Zeit".

"Wir müssen uns aber auf gewisse Szenarien vorbereiten. Wenn Erling Haaland irgendwann Richtung April oder Mai auf die Idee kommt, uns eine Entscheidung mitzuteilen", wolle er selbst nicht in die Situation kommen, auf dem Transfermarkt im kommenden Sommer "Schwierigkeiten zu bekommen". Kehl: "Erling wird verstehen müssen, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt an einen Tisch kommen, um gemeinsam und sehr offen darüber zu sprechen. Denn wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Erling. Es ist alles in Ordnung." Dass Haaland die aktuelle Gemengelage "vielleicht als Druck empfindet", müsse man "mit ihm persönlich klären". Kehl: "Aus unserer Sicht ist ist kein Druck entstanden. Wir haben in den vergangenen Tagen keine Gespräche mit dem Spieler in diese Richtung geführt."



BVB hofft weiter auf Haaland-Verbleib Umso erstaunter sei er über das Interview Haalands am Freitag gewesen, meinte der Borussen-Funktionär. "Es gab unter der Woche nichts, was mich irgendwie hätte unruhig werden lassen. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht über die Aussagen, die Erling nach dem Spiel getätigt hat. Das es jetzt nochmal für Aufruhr sorgt, ist klar, weil diese Personalie extrem polarisiert. Das ist ständig Thema und wird auch weiter Thema bleiben. Aber es gibt noch keine Entscheidung. Wir erhoffen uns weiterhin Möglichkeiten, Erling über die Saison hinaus zu halten.", sagte Kehl und kündigte ein baldiges persönliches Gespräch mit Haaland an. Die Hoffnung auf einen Verbleib des Angreifers sei "auf jeden Fall weiter da".