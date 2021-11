Isenbüttel: Dieses Judo-Team bringt die Halle zum Toben

Mit einem 4:1in einem hart umkämpften kleine Finale gegen den SC Budokwai Garbsen sicherten sich die Landesliga-Judoka des MTV Isenbüttel vor stimmungsvoller Kulisse hochverdient Bronze in der NJV-Liga. Spätestens als Frederik Knospe für die Vorentscheidung sorgte, hielt es niemanden mehr in der Großsporthalle auf den Sitzen.

Der Weg bis ins kleine Finale hatte es in sich. In der Vorrunde warteten der MTV Elze, das JT Hannover und der VfL Stade. Zunächst überrollten Jannis Lippke, Federico Scoccimarro, Sarsen Schmidt, Erik Spilner, Erik Höse und Knospe mit vorzeitigen Siegen die Kämpfer aus Elze. „Sie haben sich förmlich in einen Rausch gekämpft“, lobte Coach Christopher Nomigkeit. Auch gegen ersatzgeschwächte Hannoveraner ließ der MTV nichts anbrennen – 5:2.