Ishak Belfodil rechnet mit TSG Hoffenheim ab: "Man hat meine Karriere aufs Spiel gesetzt"

Bis zu seiner Verletzung war Ishak Belfodil einer der besten Spieler der TSG Hoffenheim - nach diesen Aussagen darf allerdings bezweifelt werden, ob er je wieder für den Bundesligisten auflaufen wird. Denn der Algerier, der nach einer Knie-OP lange fehlt, geht in einem Interview mit Bild hart mit seinem Arbeitgeber ins Gericht und lanciert schwerwiegende Anschuldigungen. Er kommt zu dem Ergebnis: "Es besteht für mich keine Basis mehr für eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Der Streit geht zurück auf den Oktober, als die Hoffenheimer ihren 27-jährigen Stürmer offenbar fünf Spiele mit einem Kreuzband- und Meniskusriss spielen ließen . Anschließend musste Belfodil operiert werden und fällt seither aus. Die Verletzung hatte er sich ursprünglich am letzten Spieltag der Vorsaison zugezogen. Belfodil: "Nach der zweiten MRT-Untersuchung teilten mir die Hoffenheimer Ärzte mit, dass ich glimpflich davongekommen bin." Dem war aber nicht so. "Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass abrupte Richtungswechsel schwierig waren." Er habe außerdem nicht mehr mit links schießen können.

Belfodil erhebt schwere Vorwürfe - Hoffenheim-Sportchef Rosen reagiert

Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen widerspricht der Darstellung. "Wir haben alle das gemeinsame Interesse an einer raschen und vollständigen Heilung." Deshalb seien "alle medizinischen Behandlungsschritte (...) gemäß höchsten medizinischen Standards wie bei jeder Verletzung eines unserer Spieler einvernehmlich und eng abgestimmt mit Ishak angewendet". Also: Kein Fehlverhalten.

Trotz Vertrags bis 2022: Belfodil schließt weitere Zusammenarbeit mit Hoffenheim aus

Belfodil gilt keineswegs als einfacher Charakter. Schon in Bremen hatte es um den Angreifer und seinen Berater Zoff gegeben, damals ging es um eine vermeintliche Klausel im Leihvertrag des Algeriers. Belfodils Berater Mohamed Al Faiech hatte die Werder-Bosse damals der Lüge bezichtigt. Als ein dauerhafter Transfer an die Weser platzte, schloss Belfodil sich im Mai 2018 Hoffenheim an.