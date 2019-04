Islamistischer Fußballverein in Hamburg? Verfassungsschutz spricht Warnung aus

Terror-Gefahr im Amateurfußball? Der Hamburger Verfassungsschutz hat vor einem islamistischen Fußballverein gewarnt. Der Club Adil im Stadtteil Wilhelmsburg sei 2016 von der verbotenen Vereinigung Hizb-ut Tahrir gegründet worden, teilte die Behörde am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit. Die gewaltorientierten Islamisten verfolgten die Strategie, die muslimische Gemeinschaft in Wilhelmsburg zu beeinflussen und für sich zu vereinnahmen. Der gemeinnützige Fußballverein spielt in der Kreisklasse B1.