Vor Quali-Duell: Ex-Nationalspieler Helgi Kolvidsson hofft auf Island-Coup gegen Deutschland

Wird Island zum Stolperstein beim Jahresauftakt der deutschen Nationalmannschaft? Am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) geht es für beide Teams in der WM-Qualifikation los. Island verpasste im Vorjahr in den Playoffs gegen Ungarn die EM-Teilnahme, will nun also umso mehr bei der WM 2022 dabei sein. Aus Sicht von Helgi Kolvidsson ist die isländische Nationalmannschaft noch immer stark genug, wie zum Beispiel bei der EM 2016, als es bis ins Viertelfinale ging. "Es sind noch immer viele Spieler von damals dabei", sagt Kolvidsson im Video-Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der ehemalige Nationalspielers Islands, der als Aktiver unter anderem in Deutschland bei Mainz 05 gespielt hat, war bei dem Turnier in Frankreich vor fünf Jahren als Co-Trainer mit dabei. Dort besiegten die Skandinavier im Achtelfinale überraschend England, schieden dann in der Runde der letzten Acht gegen den Gastgeber aus. "Es kommt Riesen-Potential nach, die Mannschaft ist aber auch sehr erfahren", sagt der 49-Jährige: "Es kann sein an einem guten Tag, dass sich die Großen schwer tun." Was Kolvidsson über die beiden neuen Trainer Arnar Vidarsson und Eidur Gudjohnsen sowie zum Fehlen der Fans sagt, die mit ihren "Huh"-Rufen viel Aufmerksamkeit erlangt haben, seht ihr hier im Video.

Im Video: Ex-Nationalspieler Helgi Kolvidsson über die Chancen von Island gegen Deutschland