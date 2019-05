Ist das bitter! 96-Innenverteidiger Felipe erleidet Mittelfußbruch 

Der Brasilianer verließ den Platz unter Tränen, Ersatzspieler Edgar Prib tröstete ihn. Er schien bereits zu ahnen, dass dies wohl sein letztes Spiel für 96 war. Die Saison ist für Felipe durch die schwere Verletzung gelaufen, in der nächsten Saison wird er wohl nicht mehr für die Roten spielen. Der im Sommer auslaufende Vertrag wird wahrscheinlich nicht verlängert.

Zeit bei Hannover von Verletzungen geprägt

Im Jahr 2012 wechselte Felipe von Standard Lüttich zu Hannover 96. In sieben Jahren bei den Roten kam der Brasilianer insgesamt 46 Mal in der Bundesliga und sechs Mal in der zweiten Liga zum Einsatz. Dabei erzielte er vier Tore. Verletzungen warfen ihn dieser Zeit immer wieder zurück und verhinderten weitere Einsätze im 96-Dress.