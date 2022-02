Ist der SC DHfK Leipzig bereit für die Rückrunde? "Ja! Aber noch nicht komplett."

Leipzig. Mit dem Auswärtsspiel in Balingen-Weilstetten (18.30 Uhr, Sky) starten die DHfK-Handballer am Mittwoch nach sechswöchiger EM-Pause in die Bundesliga-Rückrunde. Manager Karsten Günther und Trainer André Haber sprechen im SPORTBUZZER-Interview unter anderem über die Rückkehr der zum Großteil coronainfizierten EM-Spieler sowie den neuen Torhüter Mohamed El-Tayar. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Haber, wir haben mit Ihrem Manager in den vergangenen Monaten kaum über sportliche Themen gesprochen, weil der Kampf um die Zuschauer-Rückkehr alles überlagert hat. Jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Wie viel hat Karsten Günther aus Ihrer Sicht dazu beigetragen? André Haber: Ich sehe den Anteil von Karsten und der Initiative Teamsport Sachsen als sehr groß an, dass sportliche Themen während der Pandemie überhaupt auf die Landkarte gekommen sind, dass wir überhaupt öffentlich viel darüber diskutiert haben, wie wichtig das Sporttreiben der Jugend für den Erhalt der Sportarten ist. Dass sich Karsten so stark zu diesen Themen einbringen konnte zeigt, dass wir kaufmännisch gut aufgestellt sind.



Herr Haber, am vierten Advent erlebten Sie mit der Heimniederlage gegen Minden einen Tiefpunkt. Wie wichtig war Ihnen die Rückendeckung durch den Manager? Haber: Diese Niederlage war mit Sicherheit ein Tiefpunkt, wir befanden uns im Tal, da wir vorher auch in Flensburg schon kein gutes Spiel gemacht haben. Aber Karsten und ich sind uns einig, dass meine Arbeit längerfristig ausgelegt ist, schließlich habe ich Vertrag bis 2025. Auch diese Saison möchte ich erst am Ende bewerten.

Platz sechs aus der Vorsaison soll die Mannschaft bestätigen. Im Moment ist es Platz acht. Ihre Einschätzung? Günther: Wir haben im vergangenen Sommer einen großen Umbruch vollzogen und vier neue Rückraumspieler geholt. Da ist es logisch, dass der Motor anfangs stottert. Wir waren noch nicht am Optimum und ich bin überzeugt, dass wir uns weiter steigern werden.

Konnten Sie in der Pause Kraft tanken? Haber: Ich war eine Woche im Urlaub mit meiner Frau und Freunden. Diese Woche hat mir viel Kraft gegeben. Auch der Umstand, dass wir mal nicht alle paar Tage ein Bundesliga-Spiel haben. Ansonsten ist die Winterpause immer von einem Großereignis geprägt. Noch vor drei Jahren waren 80 Prozent unserer Spieler hier, jetzt hatten wir acht von 16 Leuten bei der EM, es gab auch mal eine Einheit mit nur drei Bundesliga-Profis.

Sind Sie trotzdem bereit für die Rückrunde? Haber: Ja! Aber noch nicht komplett. Lovro Jotic ist angeschlagen, baucht noch Zeit für die Reha. Und die anderen Jungs waren ja nicht auf Kaffeefahrt, sondern haben Handball auf höchstem Niveau gespielt. Als gesamtes Team hatten wir jetzt nur vier echte Trainingstage bis zur ersten Auswärtsaufgabe in Balingen. Günther: Vor drei, vier Jahren habe ich es noch als großen Vorteil dargestellt, dass wir uns fast mit dem kompletten Kader auf die Rückrunde vorbereiten konnten. Umso größer ist aktuell die Herausforderung für uns.

In welchem körperlichen Zustand sind die EM-Rückkehrer – vor allem die Infizierten? Haber: Vier unserer sieben EM-Fahrer waren von Corona betroffen. Die Viruslast ist bei allen weg, den körperlichen Zustand haben wir durch genaue medizinische Untersuchungen abgeklopft. Wir sind da sehr sensibel. Wir hatten vergangenes Jahr unser bestes Saisonviertel zuletzt, weil wir von einem guten Fitnesszustand gezehrt haben. Wir haben den Jungs diesmal lieber ein, zwei Tage mehr frei gegeben nach der EM, damit sie wirklich gesund sind aus kardiologischer Sicht.

Sie starten mit drei Auswärtsaufgaben. In der Auswärtstabelle sind Sie nur 13. mit 5:11 Punkten. Woran liegt in dieser Saison die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen? Haber: Die letzte Saison war unser deutlich stärkstes Auswärtsjahr. Das haben wir uns hart erarbeitet. Daran gilt es anzuknüpfen. Wir müssen uns frei machen von dem Gedanken, ob es unsere Halle ist oder nicht. Gut Handball spielen können wir überall. Wir dürfen nicht von unserem Weg abkommen, wenn es mal in einer Phase nicht so läuft. Die Stressresistenz auswärts hat auch mit dem Vertrauen in unser Zusammenspiel zu tun. Günther: Wenn du noch nicht gefestigt bist und ein harter Brocken wartet, knallt es auch mal richtig. In dem Punkt wird sich unsere Weiterentwicklung zeigen. Wir hatten ja starke Auswärtsspiele. In Magdeburg hätten wir was mitnehmen können, beim Pokalsieger Lemgo haben wir zwei Punkte geholt, bei den Rhein-Neckar Löwen einen.

Mit dem sagenhaften Tor in allerletzter Sekunde von Patrick Wiesmach nach Pass von Kristian Saeveras. Dieses Tor zeigt Sky in allen Wiederholungen. War es das Tor des Jahres? Haber: Für uns auf jeden Fall. Von dem Tor erzählen sich die Jungs auch noch in drei Jahren. Das war emotional ein Push, das bekommt du nirgendwo anders als im Sport. Günther: In so einer Szene steckt ja sehr viel mehr als ein Punktgewinn. Es geht darum, nie aufzugeben, immer dran zu glauben, das etwas geht. Das war für die Mannschaft ein ganz wichtiger Moment, gerade für das Selbstvertrauen von Kristian Saeveras, der in den Wochen danach klar zur Nummer eins wurde.

Wird in der Kabine jetzt durchgängig Deutsch gesprochen? Im Sommer sagten Sie ja, Lovro Jotic soll das Weihnachtslied bald auf Deutsch singen. Günther: Wir können uns mit allen gut auf Deutsch verständigen. Aber am Weihnachtslied kann man gut festmachen, warum die Saison so schwierig ist. Denn einiges von dem, was uns stark macht, konnten wir wegen der Pandemie nicht machen. Keine Familientreffen, kaum Kontakt zu Sponsoren und Fans, keine richtigen Siegesfeiern. Ich hoffe dass wir damit in der Rückrunde endlich loslegen können.

Auf Luca Witzkes Schultern liegt nach dem Weggang von Philipp Weber viel mehr Verantwortung. Wie hat er dies bislang umgesetzt? Haber: Ich habe ihn damit nicht direkt konfrontiert, dass er Philipp ersetzen muss. Aber wir hatten den Prozess letzte Saison schon eingeleitet, da hatte er neun der letzten zehn Spiele angefangen. Er ist unser jüngster Spieler, hat eine tolle Karriere vor sich. Bei uns bekommt er als Jahrgang 99 schon so viel Verantwortung und Praxis, daran kann er unheimlich wachsen.

Alen Milosevic, Mark Esche und Gregor Remke gehen im Verein ins letzte halbe Jahr. Wurmt es Sie, wenn die beiden Eigengewächse den großen Durchbruch nicht schaffen? Günther: Bei allen dreien wird es ein menschlicher Verlust, sie haben grün-weißes Blut in den Adern. Bei Gregor und Marc sollten wir vor allem sehen, welch tollen Weg wir mit den Jungs gemeinsam gegangen sind. Gregor haben wir von den E-Jugend bis zu Platz sechs in der Bundesliga entwickelt. Der Junge hat von uns alle Chancen bekommen und ich hoffe, dass die aktuelle Situation bei ihm noch ein paar Kräfte bis Saisonende mobilisiert. Marc hatte mit Leistungssport schon fast aufgehört, ihn haben wir über unsere U23 bis zum Bundesligaprofi aufgebaut. Beide werte ich als absoluten Erfolg unserer Nachwuchsarbeit. Und Milo ist in der 2. Liga als ziemlicher Rüpel und Chaot zu uns gekommen. Er hat sich hier zu einer absoluten Führungspersönlichkeit und unserem Kapitän entwickelt. Wenn er jetzt anzeigt, über den Sommer hinaus nicht mehr bei 100 Prozent zu sein, dann kann ich nur den Hut ziehen vor so viel Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Verein.

Ist es eine Niederlage für den SC DHfK, wenn ein junger Torwart wie Joel Birlehm trotz langfristigen Vertrages seine Zukunft plötzlich anderswo sieht? Günther: Ich habe kein Problem damit, wenn ein Spieler mal einen anderen Weg einschlägt. Dafür schließt man ja befristete Verträge ab. Der Punkt, der mich ärgert, ist, dass dieses Commitment gegenüber Team und Club plötzlich nichts mehr wert war, dass man schnell vergisst, was unser Umfeld dazu beigetragen hat, dass man vom Zweitliga- zum Nationalspieler wird. Ich hatte gehofft, dass es sich bei Joel nur um eine kurzzeitige Irritation handelt, musste mir aber eingestehen, dass es anders ist und habe dann entsprechend gehandelt. Wir brauchen Leute, die bereit sind für diesen Verein alles zu geben.

Nun ist Mohamed El-Tayar da. Waren Sie überrascht, dass er als Olympia-Halbfinalist kurzfristig zu haben war? Haber: Für uns ist es ein Glücksfall, weil wir kurzfristig mitten in der Saison einen starken Torhüter gefunden haben. Die Chance dazu ist im Handball viel geringer als im Fußball, da es quasi keinen Transfermarkt gibt. Unser Torwarttrainer Milos Putera war bei ihm sofort überzeugt. Günther: Wir haben Anfang Januar begonnen, den kompletten Markt durchzukämmen, viel Kraft in die Suche investiert und die Nadel im Heuhaufen gefunden. Sein Heimatverein Al Ahli Kairo unterstützt ihn auf seinem neuen Weg, will mit uns kooperieren. Wir haben mit Mohamed einen gefunden, der internationale Qualität hat, für den die Bundesliga aber absolutes Neuland ist. Er brennt darauf, sich hier zu beweisen. An seinem Anreisetag war er von nachts 2 Uhr bis abends voll in Aktion, wollte am liebsten sofort ins Trainingslager durchstarten. Unser Sportkoordinator Philipp Müller musste ihn erstmal überreden, vorher ein bisschen zu schlafen. Haber: Mohamed hat in der Schule sogar Deutsch gelernt, dies aber sechs Jahre lang nicht angewendet. Günther: Der Prozess, einen Spieler von einem anderen Kontinent zu verpflichten, war sehr speziell. Dort ist einiges anders, Freitag ist da Sonntag. Der sechste Videochat mit ihm hat dann endlich funktioniert. Seine ersten Worte waren: „Ich will Leipziger werden.“

Mohamed sagt, er sei sehr aufgeregt. Haber: Die Aufregung legt sich von allein mit den ersten Paraden. Mohamed ist ja bei WM und Olympia allen schon begegnet, auch in Tokio am anderen Ende der Welt.