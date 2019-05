Ist HSV-Talent Finn Porath ein Kandidat für Holstein Kiel?

Noch lassen die Neuzugänge an der Förde auf sich warten. Holstein Kiel arbeitet aber trotzdem rund um die Uhr am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Nach Informationen der Kieler Nachrichten beschäftigt sich die KSV unter anderem mit der Verpflichtung von Finn Porath. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Hamburger SV spielte die vergangenen zwei Jahre auf Leihbasis bei der SpVgg Unterhaching und schaffte dort den Durchbruch im Profibereich. Insgesamt absolvierte Porath 60 Drittliga-Spiele, erzielte dabei sechs Tore. Nun geht es für ihn zurück an die Elbe – wo er aber offenbar keine Perspektive besitzt.