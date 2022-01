Ist Lok Leipzig ein Meister-Kandidat? Das sagen Trainer Civa und seine Vorgänger

Leipzig. Saisonziele und Fußball – es ist eine komplizierte Beziehung, in der Understatements, Angriffsappelle und klassisch-naive Journalismus-Fragen koexistieren. In Probstheida hieß das letzte öffentlich formulierte Ziel „Dritte Liga 2020“, welches denkbar unglücklich in der Relegation verpasst wurde. Zwei Jahre später vermeidet Lok Leipzigs Trainer und Sportdirektor Almedin Civa das Bewerten einer Spielzeit anhand von Tabellenplätzen. Anzeige

„Den Jungs ist alles zuzutrauen“

„Fakt ist: Sechs, sieben Teams sind vom Etat her vor uns. Aber wir sind Lok Leipzig. Wir haben gesagt, wenn wir Vierter, Fünfter, Sechster werden, ist es eine perfekte Saison. Ich sage aber: Was ist mit den Jungs? Wie haben sie sich entwickelt? Egal, ob jung oder alt. Die Tabellensituation und die Liga sind so eklig. Du kannst auch Achter werden und hast vier Punkte Rückstand zum Dritten. Da kann mir keiner sagen, dass das eine schlechte Saison ist. Wir als Verein sind in anderthalb Jahren sehr weit gekommen“, bilanziert der 49-jährige Cheftrainer, der sich freut: „Man hat uns da nicht erwartet, aber wir sind absolut verdient dort. Wir haben schon eine Riesen-Halbserie gespielt.“

Das paradoxe Problem: Die ansprechenden Leistungen der Leipziger wecken Hoffnungen auf mehr und laden den berühmt-berüchtigten Elefanten ein, den Raum zu betreten. Kann Lok Leipzig um die Nordost-Meisterschaft mitspielen?



Geht es nach Civas Vorgängern Wolfgang Wolf und Nicky Adler, ist die Pole Position für den amtierenden Sachsenpokalsieger durchaus möglich. „Bei so einer konstanten Hinrunde ist den Jungs alles zuzutrauen“, meint Adler. Der enge Kader sei keine Hürde. „Sie haben viele junge Spieler, da zwickt es auch weniger“, weiß der frühere Stürmer, der in der Meistersaison 2019/20 an der Seitenlinie von Bundesliga-Ikone Wolf assistierte.

Der ehemalige Lok-Trainer und -Sportdirektor Wolfgang Wolf (l.) und sein Assistent Nicky Adler trauen Lok einiges zu. © Gabor Krieg/P. Point

Dieser fiebert aus dem Pfälzer Ruhestand mit seinen alten Weggefährten und seinem Nachfolger Civa mit, ob vor dem Ticker, bei der Liveübertragung oder per SMS-Kontakt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Olaf Winkler. Dadurch, dass es in dieser Spielzeit kein Überflieger-Team gebe, sei die Chance auf einen erneuten Titel nicht abwegig, so Wolf. Wichtig sei aber, wie die Probstheidaer im neuen Jahr im heimischen Bruno-Plache-Stadion abschneiden. „Zu Hause entscheidet sich Platz eins für Lok“, erklärt der 308-fache Bundesliga-Spieler.

Zuhause nicht befreit

Denn vor den eigenen Fans tun sich die Schützlinge von Civa noch schwer. Dreizehn Punkte holte Lok in den eigenen vier Wänden, auf fremden Rasen sammelten die Messestädter doppelt so viele. „Der Rucksack ist schwerer als auswärts“, vermutet Wolf.

„Es ist sehr auffällig“, gibt Civa zu und betont: „Es macht für uns keinen Unterschied, wo wir spielen.“ Diskutiert wurde an der Connewitzer Straße selbstverständlich dennoch. „Wir haben viel darüber geredet. Es sind viele verschiedene Faktoren. Vielleicht bist du Zuhause nicht befreiter. Wir spielen schon sehr riskant und dann kommt eben der ein oder andere ungeduldige Ruf. Bei 3000 Zuschauern hörst du das manchmal. Es sind nicht viele, die dann Herzkasper bekommen. Aber das kann schon sein, dass ein jüngerer Spieler denkt: Oh was ist jetzt los. Dann spielst du ein bisschen hektischer, schlägst vielleicht den ein oder anderen Ball mehr.“