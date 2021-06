Italien-Torschütze Matteo Pessina reagiert auf Gala von DFB-Star Robin Gosens: "Habe ihm sofort geschrieben"

Einen Tag später war es dann Pessina, der sich beim 1:0 der Italiener gegen Wales als Torschütze auszeichnete - obwohl eigentlich weder Gosens noch Pessina in ihren jeweiligen Nationalteams hauptsächlich für das Erzielen von Toren verantwortlich sind. Gosens spielt auf der linken Außenbahn, Pessina im defensiven Mittelfeld. „Ich bin super glücklich für ihn und denke, dass er auch super glücklich für mich ist“ , sagte der 24 Jahre alte Pessina am Sonntag grinsend.

Mit dem knappen Erfolg über Wales fuhren die Italiener, die das Ticket fürs Achtelfinale schon vor dem abschließenden Spieltag der Gruppe A gelöst hatten, als Gruppensieger in die nächste Runde ein. Deutschland kann an diesem Mittwoch in der Partie gegen Ungarn (21 Uhr) ebenfalls eine Runde weiter kommen.