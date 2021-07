Elfmeter-Matchwinner Jorginho nach Italiens Einzug ins EM-Finale: "Wir lassen uns nie in die Enge treiben"

Spanien hatte die 120 Minuten fast durchgängig bestimmt, den Ball und die Italiener laufen lassen. Doch die Squadra Azzurra reagierte auf den Dominanz-Fußball so wie Jorginho bei seinem entscheidenden Schuss. Ruhig, abwartend und am Ende eiskalt. So war der viermalige Weltmeister durch Federico Chiesa gar in Führung gegangen (60.), ehe Álvaro Morata die Spanier in die Verlängerung rettete (80.). Im Elfmeterschießen jagte der Leipziger Dani Olmo den Ball dann über das italienische Tor, Morata scheiterte an Gianluigi Donnarumma - womit der Weg für Jorginhos Heldentat bereitet war.