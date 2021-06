Italien im EM-Achtelfinale – Türkei, Schweiz und Wales kämpfen: So ist die Ausgangslage in Gruppe A

Es ist der Tag der Entscheidungen in Gruppe A. Vor dem letzten Vorrunden-Spieltag der Europameisterschaft ist eines jedoch bereits klar: Italien hat sich das Ticket für das EM-Achtelfinale mit zwei souveränen 3:0-Erfolgen gegen die Türkei und die Schweiz bereits frühzeitig gesichert und kann bei der abschließenden Partie gegen Wales am Montag (18 Uhr, ZDF, Magenta TV) im Stadio Olimpico in Rom befreit aufspielen. Für die Waliser geht es dagegen genauso noch um mehr, wie beim Duell zwischen der Schweiz und der Türkei (18 Uhr, Magenta TV). Der SPORTBUZZER fasst die Ausgangslage in Gruppe A zusammen.

