Mancini nach EM-Triumph mit cooler Analyse - Bonucci euphorisiert: "Es ist einfach unglaublich"

Während seine Spieler schon vor der Siegerehrung ausgelassen auf dem Platz tanzten und den EM-Titel überschwänglich feierten, wirkte Nationaltrainer Roberto Mancini in der Stunde seines größten Erfolges gefasst. Der 56-Jährige genoss den Triumph nach dem Erfolg gegen England zunächst still. Folglich fiel seine erste Analyse der Partie, die seine Mannschaft erst im Elfmeterschießen für sich entschieden hatte, eher nüchtern und sachlich aus. Ganz so, wie die Spieler den frühen Rückstand nach 116 Sekunden verarbeitet und schließlich noch in einem Sieg umgebogen hatten.

