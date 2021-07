Italien und England in der Einzelkritik: Die Noten zum EM-Finale 2021 im Überblick

Das Endspiel der ersten paneuropäischen Europameisterschaft entwickelte sich am Sonntag zu einer Nervenschlacht. Am Ende triumphierte Italien gegen England mit 3:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Luke Shaw brachte die Three Lions im Londoner Wembley-Stadion mit dem schnellsten Tor der EM-Geschichte in Führung (2.). Abwehr-Routinier Leonardo Bonucci gelang der Ausgleich für die italienische Auswahl (67.). Der Sieger wurde letztlich im Elfmeterschießen ermittelt. Dort hatten die Italiener die besseren Nerven. Der in der zweiten Halbzeit neu ins Spiel gekommene Bukayo Saka verschoss letztlich den entscheidenden Versuch vom Punkt - wie auch die zuvor eingewechselten Jadon Sancho und Marcus Rashford. Trainer Gareth Southgate verzockte sich mit seinen Wechseln also auf ganzer Linie. Anzeige

Der SPORTBUZZER hat das Endspiel verfolgt – und sowohl die Italiener als auch die Engländer im letzten Spiel des Turniers benotet. Wer konnte auf Seiten der "Squadra Azzurra" überzeugen? Blieb Ex-BVB-Angreifer Ciro Immobile erneut wirkungslos? Die Einzelkritik zum Spiel der italienischen Nationalmannschaft gibt es in der Bildergalerie!

Die Engländer, die zum ersten Mal seit 1966 nach einem großen Triumph griffen, waren zunächst in Führung gegangen, mussten sich am Ende aber nach großem Kampf in der Elfmeter-Lotterie doch geschlagen geben. Wer gehörte zu den Besten bei der Auswahl von Trainer Southgate, wer blieb blass? Die Einzelkritik zum Spiel der englischen Nationalmannschaft gibt es in der Bildergalerie!





