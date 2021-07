England will seinen Italien-Fluch brechen: Die bisherigen Turnier-Duelle der EM-Finalisten

Der Engländer Kevin Keegan hat in seiner Karriere viele große Erfolge gefeiert, selbst mit Klubs wie dem Hamburger SV. Und damit ist auch schon die Zeit genannt, in der Keegan besonders glänzte – in den 1970ern. Da gilt der HSV noch als eine schicke Adresse im europäischen Fußball, und Spiele zwischen Italien und England längst nicht als Klassiker. Wie auch? Am 17. November 1976 findet das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen beiden Ländern statt, Italien um Torwart Dino Zoff und Libero Claudio Gentile siegen im Stadio Olimpico von Rom 2:0 gegen Keegans Engländer. 70.718 Fans sehen zu, wie Giancarlo Antognoni und Roberto Bettega die entscheidenden Tore in diesem WM-Qualifikationsspiel gelingen. Anzeige

Fast auf den Tag genau ein Jahr später, am 16. November 1977, revanchieren sich die Engländer im Rückspiel, das natürlich in Wembley stattfindet (und vor stolzen 92 000 Anhängern). Die Helden heißen Sir Trevor Brooking, seinerzeit für West Ham United am Ball, und "Mighty Mouse" Keegan, Hamburgs frische Liebe. Beim 2:0 treffen beide je einmal und legen sich die Bälle praktischerweise gegenseitig vor.

Fast 44 Jahre sind seither vergangen, ein Pflichtspiel gegen die Squadra Azzura hat England aber nicht mehr gewonnen. An diesem Sonntag (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) soll im EM-Finale 2021 der letzte Fluch gebrochen werden, wieder mal im Wembley-Stadion vor erwarteten 60 .000 Fans. Der SPORTBUZZER blickt zurück auf die bisherigen vier Spiele, die bei einer EM oder WM zwischen Italien und England stattfanden.





15. Juni 1980, EM-Vorrunde: Italien – England 1:0 Wie so oft in ihrer langen und tragischen Turniergeschichte wähnen sich die Engländer auch 1980 als Titelkandidat. Doch nach einem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen den späteren EM-Vize Belgien steht die Elf von Trainer Ron Greenwood im zweiten Spiel gegen Italien schon unter Druck – schließlich wissen alle, dass sich nur der Gruppensieger fürs Finale qualifizieren würde. Vor 59 649 Zuschauern in Turin fehlt Italiens Starstürmer Paolo Rossi, der in der heimischen Liga an einer Spielmanipulation beteiligt war. Andere müssen in die Bresche springen, allen voran Siegtorschütze Marco Tardelli. Sein Tor elf Minuten vor Schluss kann auch Keegan nicht kontern, der in letzter Minute per Fallrückzieher am stark reagierenden Dino Zoff scheitert. "England weckt bei mir gute Erinnerungen, vor allem wenn ich an die Euro 1980 zurückdenke, als wir dank eines Tores von mir gewonnen haben. Ein historisches Duell", sagte Tardelli in einem Interview dieser Tage der tz.

7. Juli 1990, WM-Spiel um Platz drei, Italien – England 2:1 In Bari treten die Enttäuschten zum Spiel um Platz drei bei der WM 1990 an. 51.426 Zuschauer sind dabei, um Gastgeber Italien wenigstens im kleinen Finale zum Sieg zu tragen. Die Mission gelingt. Roberto Baggio bringt Italien nach 72 Minuten in Führung, David Platt (81.) gleicht zwischenzeitlich aus, ehe WM-Torschützenkönig Toto Schillaci mit seinem fünften Turniertor per Elfmeter alles klar macht. Italiens Kapitän Giuseppe Bergomi wechselt mit Englands Tony Dorigo das Trikot – und fragt dann, ob man auch Hosen und Stutzen tauschen könne. "Ja, aber nicht mehr", antwortet Dorigo.

24. Juni 2012, EM-Viertelfinale, England – Italien 2:4 i. E. 0:0 steht es nach unterhaltsamen wie spannenden 120 Minuten im EM-Viertelfinale von Kiew. Dann sehen 70. 000 Fans ein Elfmeterschießen, in dem Italiens Andrea Pirlo in Panenka-Manier trifft, während auf englischer Seite Ashley Young und Ashley Cole verschießen. "Immer endet es im Elfmeterschießen, immer endet es in Tränen", schreibt die Daily Mail. Italiens Presse freut sich derweil aufs Halbfinale, wo auch ein Gegner wartet, der zu den Lieblingen der Squadra Azzurra zählt. Das Blatt Leggo titelt: "Frau Merkel, wir kommen."