England letzte Titel-Hürde: Italien begeistert und berauscht bei der EM – auch dank Heim-Trick?

Wenn die italienische Nationalmannschaft zu großen Turnieren traditionell ihre "Casa Azzurri", ihr blaues Haus, einrichtet, ist guter Geschmack garantiert. Das Medienzentrum in Coverciano in Florenz, am Sitz des Italienischen Fußball-Verbandes (FIGC), bildet in Pandemiezeiten keine Ausnahme. Holzvertäfeltes Podium mit dem Verbandswappen vorne, leuchtendes Mannschaftsfoto dahinter. Die Farbkomposition zwischen der Bekleidung der Protagonisten, den Symbolen der Werbepartner bis hin zu den Wasserflaschen auf dem Tisch kommt auch bei digitalen Pressekonferenzen so gut abgestimmt rüber wie die Squadra Azzurra bei dieser Europameisterschaft: perfekte Komposition, gelungene Symbiose. Anzeige

Ganz bewusst hatte der italienische Tross nach dem erst im Elfmeterschießen überstandenen Kraftakt im Halbfinale gegen Spanien wieder den Rückflug angetreten, um vor dem Finale gegen England (Sonntag, 21 Uhr, ZDF und Magenta TV) an bekannter Stelle die Akkus aufzuladen. Florenz statt London. Ist schöner. Aber nicht zwangsläufig sicherer. Wegen dreier Corona-Fälle von italienischen Fernsehjournalisten wurden am Freitag kurzerhand die Türen komplett geschlossen. Keine Präsenz der Presse.

Leonardo Bonucci kam mit seiner digital überbrachten Botschaft dennoch an: "Es wird von beiden Seiten das beste Spektakel für den europäischen Fußball. Wir wollen in Wembley etwas Historisches erreichen." Den 34-Jährigen, seit 2010 in 108 Länderspielen für die Squadra im Einsatz, wollte in London eine Ordnerin nach dem Jubel nicht mehr auf den heiligen Rasen lassen, aber keine Sorge: Der Haudegen mit der lichten Haarplatte nimmt es niemandem übel.





Nur drei Jahre nach der verpassten WM winkt der EM-Titel

Ohnehin fürchtet sich der Verteidiger, der zusammen mit Giorgio Chiellini, 36, noch die Brücke in die Vergangenheit schlägt, vor nichts und niemandem. Dass die Engländer schnelle, junge Stürmer haben? "Dann müssen die Veteranen eben die Youngsters aufhalten", witzelte er. Und schlussendlich gebe es ja noch Torwart Gianluigi Donnarumma, 22, der in keinem Länderspiel mehr als zwei Gegentore kassierte. 33 Partien in Folge sind die Italiener überdies ungeschlagen, die von 1000 streng getesteten Tifosi und einigen Tausend im Vereinigten Königreich lebenden Landsleuten unterstützt werden. Doch die Mehrzahl der fast 65. 000 zugelassenen Zuschauer werden in der Fußball-Kathedrale Wembley für den Gastgeber brüllen und singen. Die Gäste wollen darin erst gar keinen Nachteil erkennen. Im Gegenteil. "Football’s Coming Rome", heißt es in Anspielung auf die mittlerweile vielleicht schon überstrapazierte Kulthymne Englands.

Und was wäre das für ein Coup: Drei Jahre nach einer verpassten WM in Russland jetzt beim paneuropäischen EM-Projekt angefangen vom Eröffnungsspiel in Rom mit diesem Pokal von der Insel kommen. So wie die Italiener nicht niederknien, wollen sie die Engländer nicht reizen. Keine Silbe der Respektlosigkeit, kein Anflug von Geringschätzung – offenbar hat das Maestro Roberto Mancini sich so gewünscht. "Wir können etwas Unglaubliches schaffen, aber wir haben noch nichts erreicht. Spanien hat uns vor große Probleme gestellt, das wird auch England tun", betont Italiens Nationaltrainer.

Zoff adelt Mancinis Offensivfußball: "Längst nicht mehr nur Cantenaccio"

Torwartlegende Dino Zoff sagte jetzt über den 56-Jährigen: "Mancini hat ein offensives Spiel aufgebaut, Italien ist längst nicht mehr nur Catenaccio. Für die Azzurri kann jetzt eine erfolgreiche Ära beginnen." Die Lobeshymnen regnen nur herab, weil er einen italienischen Garten zum Blühen gebracht hat, der einen ganzen Sommer auf Erfrischung wartete. Das Gerüst stammt aus der Provinz, die meisten haben sich nach oben kämpfen müssen – und wer nicht Bonucci oder Chiellini heißt, ist auch noch nicht übermäßig dekoriert.