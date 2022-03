Playoff-Aus von EM-Champion Italien: So schnitten die Europameister bei der darauffolgenden WM ab

Im letzten Sommer wurden die Italiener noch sensationell Europameister. Ganz Europa feierte die leidenschaftlichen Italiener um das routinierte Innenverteidiger-Duo aus Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci. Gut sieben Monate später verpasst die Elf von Nationaltrainer Roberto Mancini die WM in Katar. Als haushoher Favorit ging Italien am Donnerstag ins Playoff-Halbfinale gegen Nordmazedonien. Nach 32:4 Schüssen zugunsten der Italiener kam es, wie es kommen musste: In der 92. Minute traf der nordmazedonische Linksaußen Aleksandar Trajkovski mit einem Distanzschuss mitten ins italienische Herz - WM-Aus!

