Italien-Legende Giorgio Chiellini bestätigt Abgang von Juventus Turin: "Jetzt sind die Jungen dran"

Chiellini spielte in seiner Profi-Karriere zunächst für seinen Heimatverein AS Livorno, wechselte dann 2004 für ein Jahr zur AC Florenz. Nach nur einer Saison ging es für den italienischen Nationalspieler weiter zu Juventus Turin. Für die "Alte Dame" kommt der Abwehrspieler inzwischen auf 559 Einsätze. Chiellini blieb auch nach dem Zwangsabstieg im Jahr 2009 mit an Bord und kämpfte sich mit dem Klub zurück in die italienische Spitzengruppe. Die größten Erfolge waren neun Serie-A-Titel in Serie zwischen 2012 und 2020 und die insgesamt fünf Pokalsiege sowie fünf Supercup-Siege.

Mit Juve will der 37-Jährige noch zwei Spiele in der Serie A bestreiten - am Montag gegen Lazio Rom und am 22. Mai gegen die AC Florenz. "Am Montag werde ich mich von meinen Stadion verabschieden. Das letzte Spiel wird dann in Florenz sein. Wie es danach für den Routinier weitergeht, ist aktuell noch offen. Gerüchte gibt es über einen Wechsel in die nordamerikanische MLS. Besonders Los Angeles FC soll an Chiellini interessiert sein. "Ich weiß noch nicht, ob ich ganz aufhöre. Das muss ich mit meiner Familie besprechen. Ich bin immer noch auf einem guten Niveau", sagte der Nationalspieler, der seine Karriere in der Squadra Azzurra nach dem "Supercup" gegen Argentinien am 1. Juni in Wembley beenden möchte.