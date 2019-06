Aber auch die ,,Oranje Leeuwinnen" ließen es nach ihrem 2:1-Achtelfinal-Erfolg gegen Japan mit einem gemeinsamen Tanz beim Bankett im Teamhotel schwungvoll angehen. Ein Elfmeter-Tor von Lieke Martens (90.) hievte sie ins Viertelfinale. ,,Japan war besser heute", meinte die frühere Nationalspielerin und heutige Chefin des Frauenfussballs des KNVB, Kirsten van de Ven nach der Partie am vergangenen Dienstag in Rennes, ,,dennoch denke ich, dass der Fakt, dass die Niederlande solche Spiele gewinnen kann, in denen der Gegner besser ist und die besseren Chancen hat, einiges über die Entwicklung der letzten vier Jahre aussagt."

Die starken Auftritte der Fußball-Damen haben Italien aufhorchen lassen. ,,Diese positive Entwicklung des Damenfußballs ist sehr wichtig für diesen Sport in Italien insgesamt", sagt Ex-Juventus-Trainer Massimilliano Allegri, ,,ich habe mir die ersten Spiele zu Hause in Ruhe angeschaut." Zum Viertelfinale werden in Valenciennes mehr Tifosi als in den vorangegangenen Spielen erwartet, sodass mit einer stimmungsvollen, bunten Kulisse zu rechnen ist. Valenciennes scheint den Italienerinnen zu liegen. Hier gewannen sie gegen Australien (2:1) und kamen trotz einer 0:1-Niederlage gegen Brasilien weiter. ,,Wir mögen Valenciennes. Wir hatten nur Glück hier und das wir hoffen, dass das auch so bleibt", sagte Stürmerin Valentina Bergamaschi bei der Anreise am Freitag. Der Sieger dieser Begegnung wird nach Lyon weiterreisen und im Halbfinale am kommenden Mittwoch auf den Sieger aus dem Spiel Deutschland gegen Schweden treffen.