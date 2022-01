Fix: Chelsea-Keeper Mendy vor Neuer und Donnarumma als Welttorhüter ausgezeichnet

Eine kleine Überraschung bei der Wahl zum besten Torhüter des Jahres: Weder Europameister Gianluigi Donnarumma noch Bayern-Keeper Manuel Neuer wurden von der FIFA am Montagabend zum besten Torhüter des Jahres 2021 gewählt. Den Preis kassierte Edouard Mendy ab, Schlussmann beim FC Chelsea. Das gab die FIFA während der "The Best FIFA Football Award"-Zeremonie am Montagabend bekannt. Mendy hatte mit dem FC Chelsea im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen.

