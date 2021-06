Italien gegen Wales auf Rekordjagd: Das sind die längsten EM-Siegesserien

Zehn Siege, 31:0 Tore, Achtelfinal-Einzug bei der EM fix – so lautet die beeindruckende Bilanz der italienischen Nationalmannschaft innerhalb der letzten Monate. Und nicht nur das: Die Auswahl von Roberto Mancini schickt sich an, bei der laufenden Europameisterschaft einen Rekord zu brechen, den aktuell ausgerechnet die DFB-Auswahl hält. 14 Siege hintereinander sammelte das deutsche Team in der Qualifikation zur EM 2012 und der dann folgenden Endrunde. Eine Bestmarke, die bislang unterreicht blieb. Doch die sich in Bestform befindliche "Squadra Azzurra" steht dank der starken Leistungen in der jüngsten Vergangenheit sowie den 3:0-Erfolgen im laufenden Turnier gegen die Türkei und die Schweiz parat, gewann mit der Qualifikation zusammengerechnet bereits zwölf EM-Spiele am Stück.

