Italien-Albtraum perfekt: Europameister verpasst zweite WM in Folge – "Wir sind zerstört"

Azurblauer Albtraum: Für Fußball-Italien liegen Jubel und Trauer nur wenige Monate auseinander. Nach dem sensationellen Europameistertitel im vergangenen Sommer ist die "Squadra Azurra" wieder am Boden. Am Donnerstagabend verlor das Team von Trainer Roberto Mancini im Playoff-Halbfinale zur Weltmeisterschaft in Katar sensationell mit 0:1 (0:0) gegen Underdog Nordmazedonien. Das Turnier wird im Winter nun zum zweiten Mal in Folge ohne den viermaligen Weltmeister stattfinden. Und die Spieler und Verantwortlichen des Europameisters zeigten sich nach dem Spiel geschockt.

