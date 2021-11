Italienische Presse nach Quali-Patzer: "Was ein Albtraum" – Europameister "glanzlos und selten gefährlich"

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini verlangt trotz der verpassten Direkt-Qualifikation für die WM 2022 in Katar weiter Optimismus von seinen Azzurri. Der Coach forderte sein Team schon unmittelbar nach dem 0:0 am Montagabend in Nordirland auf, vor der heiklen Playoff-Phase im März nicht die Nerven zu verlieren. Italien droht, die zweite WM in Serie nach jener 2018 zu verpassen. "Wir müssen ruhig bleiben", mahnte Mancini in Belfast. "Wir haben immer noch die Chance, es zu schaffen. Das ist das Wichtigste." Der Europameister-Coach behauptete, er sei "zutiefst zuversichtlich". Erstmal muss die Squadra Azzurra aber viel Kritik von den heimischen Medien einstecken. Anzeige

"Was für eine Enttäuschung!", klagte die Tageszeitung Tuttosport in der Nacht auf Dienstag auf ihrer Homepage. Die Corriere della Sera kommentierte das torlose Remis in Nordirland mit den Worten "Die große Enttäuschung". Ähnlich sah es auch die Gazzetta dello Sport. Auf der Titelseite lautete die Schlagzeile: "Was ein Alptraum (aber es ist noch nicht vorbei)". Italien sei in Belfast "glanzlos und selten gefährlich" aufgetreten.