Italien-Rekordserie gebrochen: Ferran Torres schießt Spanien ins Nations-League-Finale

Die Weltrekord-Serie ist beendet: Europameister Italien hat nach 37 Spielen ohne Niederlage wieder ein Spiel verloren. Als Gastgeber des Final-Four-Turniers der Nations League unterlag die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini am Mittwochabend in Mailand Spanien im Halbfinale mit 1:2 (0:2) und muss damit den Traum vom zweiten UEFA-Titel innerhalb von drei Monaten begraben. Manchester-City-Profi Ferran Torres erzielte einen Doppelpack (17. und 45.+2) für das stark verjüngte spanische Team. Lorenzo Pellegrini (83.) war für die Italiener erfolgreich. Aufgrund einer Gelb-Roten Karte gegen Leonardo Bonucci spielte die "Squadra Azzurra" seit der 42. Minute in Unterzahl und konnte lange Zeit nicht zu einem Comeback aufraffen. Spanien trifft im Finale erneut im San Siro von Mailand am kommenden Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Belgien und Frankreich (Donnerstag, 20.45 Uhr/DAZN)

Die Italiener, die unter anderem ohne den an Oberschenkelproblemen laborierenden Topstürmer Ciro Immobile auskommen mussten, begannen mit dem Ungeschlagen-Rekord im Rücken forsch und versuchten gegen die Iberer ihr bei der EM so erfolgreiches Offensivspiel durchzuziehen - doch das misslang, weil die Abwehr des Mancini-Teams nicht die notwendige Stabilität zeigte. Und das nutzte die Mannschaft von Luis Enrique, die sich mit einem 6:0-Sieg gegen Deutschland im vergangenen November für das Halbfinale qualifiziert hatte, eiskalt aus: Eine Flanke von Mikel Oyarzabal fand Torres im Strafraum. Der Rechtsaußen schloss klasse ab (17.). Gianluigi Donnarumma hatte keine Chance, der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor.

Spanien hatte kurz darauf nach einem Patzer von Donnarumma die große Chance, auf 2:0 zu stellen, dem PSG-Keeper rutschte ein Schuss von Marcos Alonso durch die Hände (19.). Bonucci klärte jedoch vor der Linie. Mit der Zeit wurde Italien etwas offensiver und versuchte sich an einem Comeback. Jedoch ließen Federico Bernardeschi (34.) und Lorenzo Insigne (35.) vor dem Tor von Unai Simon beste Chancen aus. Torres veredelte kurz vor der Pause eine herrliche Kombination per Kopf (45.+2).

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Bonucci (42.) wegen eines Ellbogeneinsatzes gegen Serio Busquets war die Partie so gut wie gelaufen. Beide Teams waren ohnehin schon mit Personalsorgen in die Partie gegangen: Bei den Italienern fehlten gleich mehrere Angreifer, allen voran die beim EM-Coup in Wembley erfolgreichen Mittelstürmer Immobile und Andrea Belotti. Noch länger war die Ausfallliste bei den Iberern, wo neben Leipzig-Profi Dani Olmo oder Kapitän Sergio Ramos weitere Kräfte wie Álvaro Morata, Gerard Moreno, José Luis Gayá, Carlos Soler, Jordi Alba, Sergio Canales und Marcos Llorente fehlten.