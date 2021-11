Italien und England unter Druck: Diese Entscheidungen können heute in der WM-Qualifikation fallen

Gruppe F

Acht Spiele, acht Siege, kein Gegentor: EM-Halbfinalist Dänemark rauscht geradezu durch die Qualifikation zur WM in Katar. Zum Abschluss der Gruppenphase stehen noch Spiele gegen Färöer am Freitagabend (20.45 Uhr) sowie Schottland am Montag (20.45 Uhr an). Während die Mannschaft von Kasper Hjulmand das Ticket für das Turnier im kommenden Jahr sicher hat, kämpfen Schottland (17 Punkte) und Israel (13 Punkte) noch um Platz zwei. Die Schotten könnten bereits am Freitagabend vor dem Anpfiff der Partie des Kontrahenten in Österreich den Playoff-Platz perfekt machen - mindestens ein Punkt in Moldawien muss her (18 Uhr).