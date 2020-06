Italien: Serie A endet möglicherweise ohne Meister – Algorithmus soll Abschluss-Tabelle errechnen

Der italienische Fußballverband will die Serie A bei einem erneuten Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie mit Playoffs entscheiden. Sollte auch dies nicht möglich sein - etwa weil die Sperre vor dem Wiederaufnahmedatum am 20. Juni erfolgt oder zu nah am Schlusstermin Ende August liegt - soll einen auf Punktdurchschnitt basierender Algorithmus über die Abschlusstabelle und damit die Teilnehmer am Europapokal und Absteiger entscheiden. In diesem Fall würde kein Meister gekürt werden und es auch keine Absteiger geben.