Italien will Regeländerung beim Videobeweis: Anfrage an FIFA für "Trainer-Challenges"

Der Videobeweis sorgt im internationalen Fußball nahezu wöchentlich für Wirbel. Die Unparteiischen in den großen Ligen arbeiten mit Unterstützung des Videoassistenten (VAR). Die Italiener scheinen mit der Umsetzung des Videobeweises allerdings nicht zufrieden zu sein. In einem offenen Brief hat Italiens Fußball-Verband FIGC dem Weltverband FIFA nun Interesse signalisiert, an einem Modell-Versuch für eine Regeländerung teilnehmen zu wollen. So schlagen die Italiener vor, dass zukünftig die Trainer ein Veto-Recht erhalten sollen, wann sich der Videoschiedsrichter eine strittige Situation noch einmal anschauen soll. Zuerst berichtete die italienische Nachrichtenagentur INSA über den Inhalt des Briefs.