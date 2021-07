Italien trifft im EM-Finale auf England: So tippt Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack

Italien und England haben es geschafft – beide Nationalteams spielen am Sonntag ab 21 Uhr um den Titel bei der Europameisterschaft. Der Weg ins Endspiel von London war weit. "Es ist das Traumfinale. Es sind die beiden besten Mannschaften des Turniers, die sich durchgesetzt haben", sagt Michael Ballack, EM-Experte des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zum Endspiel zwischen Italien und England.

Gegenüber dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hatte der frühere deutsche Nationalspieler in der Vorschlussrunde auf einen 1:0-Sieg der Three Lions gegen Dänemark und auf ein 1:1 nach Verlängerung zwischen Spanien und Italien getippt, womit er richtig lag. Allerdings prophezeite der Ex-DFB-Kapitän, dass sich die Spanier im Elfmeterschießen durchsetzen würden. Jetzt trifft die wohl überzeugendste Mannschaft des Turniers auf die von den Fans angetriebenen Engländer.

Italien gegen England: Das tippt Ballack

Der zweite EM-Triumph nach 1968 wäre für die Auswahl von Coach Roberto Mancini nach Häme und Spott wegen der verpassten WM 2018 die ultimative Genugtuung. Oder gelingt England die Krönung vor eigenem Publikum? Schon der erstmalige Einzug in ein EM-Finale ist historisch, der bislang einzige große Titel, der WM-Triumph 1966, liegt 55 Jahre zurück. Ex-Nationalspieler Ballack glaubt an eine Entscheidung vom Punkt: Nach einem 1:1 werde sich England dann im Elfmeterschießen den Pott holen, so der letzte Turniertipp des Capitano.