"Haben uns über ihn lustig gemacht": Italien-Verteidiger Bonucci kommentiert Immobile-Schwalbe

Bonucci, der zusammen mit Giorgio Chiellini (36) im laufenden Turnier die routinierte Abwehrachse der Azzurri bildet, verteidigte Immobile weiter. " Ciro ist ein fairer Spieler, manchmal lässt die Freude und das Gefühl, ein Tor zu schießen, den Schmerz verschwinden ", so der 34-Jährige. Der Defensivmann verriet jedoch auch, dass sich der Angreifer in der Kabine durchaus einige Sprüche gefallen lassen musste. " Wir haben uns nach dem Spiel über ihn lustig gemacht, aber das war alles. "

Immobile war neben seiner umstrittenen Aktion gegen Belgien auch durch seinen sportlichen Leistungsabfall während der EM in die Kritik geraten. Der 31-Jährige war in den ersten beiden Partien an drei Treffern (zwei Tore, eine Vorlage) direkt beteiligt. Nachdem er im unbedeutenden Gruppenspiel gegen Wales (1:0) geschont wurde, konnte er nicht an seine Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen und blieb in der K.o.-Phase bislang noch ohne Ertrag.