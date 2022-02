Verband des Europameisters bestätigt: Italien will sich als Austragungsort für die EM 2032 bewerben

Italien will sich um die Europameisterschaft 2032 bewerben. Der italienische Fußball-Verband FIGC habe die UEFA über seine Bewerbung für die Euro 2032 informiert, teilte der nationale Verband am Montagabend mit.

Die Frist dafür läuft laut UEFA am 23. März dieses Jahres ab. Bis zum 12. April 2023 müssen alle Kandidaten ihr Projekt vorstellen. Der oder die Gastgeber sollen im September 2023 bekanntgegeben werden. Italien war schon 1968 und 1980 Schauplatz der Fußball-EM. Die EM-Endrunde 2024 findet in Deutschland statt.

Die Titel-Kämpfe vier Jahre vor dem geplanten Turnier in Italien könnten derweil in Großbritannien und Irland stattfinden. Wie die fünf Verbände England, Schottland, Wales, Nordirland und Republik Irland am Montagmittag bestätigten, wolle man sich gemeinsam für die Austragung der EM 2028 bewerben.